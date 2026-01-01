Contact Us
|Administration
|Kristin Hall
|General Manager
|(907) 543-3131
|kristin@kyuk.org
|Rita Andrew
|Administrative Assistant
|(907) 543-3131
|office@kyuk.org
|Dean Swope
|Technical Director
|(907) 545-0242
|dean@kyuk.org
|News Department
|(907) 543-0223
|news@kyuk.org
|Evan Erickson
|News Director
|(907) 764-6953
|evan@kyuk.org
|Samantha Watson
|News Reporter
|(413) 854-5458
|samantha@kyuk.org
|Radio Department
|radio@kyuk.org
|Julia Jimmie
|Yugtun Content Producer/Translator
|(907) 543-0231
|julia@kyuk.org
|Iris Jimmie
|Radio Producer
|(907) 543-0234
|iris@kyuk.org
|Multimedia Department
|Gabby Hiestand Salgado
|Director of Programming & Services
|gabby@kyuk.org
|Valerie Rosqueta
|Wellness Programming Producer
|valerie@kyuk.org
|Main Phone Numbers
|Main Number
|(907) 543-3131
|Tundra Drums Line
|(907) 543-0236
|Live Call-in 1
|(907) 543-5985
|Live Call-in 2
|(907) 543-2756
|Live Call-in Toll Free
|(800) 995-8954
|Mailing Address
|KYUK Public Media
P.O. Box 468
Bethel, AK 99559
If you would like assistance viewing our public file please contact (907) 543-3131 or at office@kyuk.org.