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Public Media for the Yukon-Kuskokwim Delta
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Contact Us

Administration  
Kristin HallGeneral Manager(907) 543-3131kristin@kyuk.org
Rita AndrewAdministrative Assistant(907) 543-3131office@kyuk.org
Dean SwopeTechnical Director(907) 545-0242dean@kyuk.org
    
News Department(907) 543-0223news@kyuk.org
Evan EricksonNews Director(907) 764-6953evan@kyuk.org
Samantha WatsonNews Reporter(413) 854-5458samantha@kyuk.org
Radio Department radio@kyuk.org
Julia JimmieYugtun Content Producer/Translator(907) 543-0231julia@kyuk.org
Iris JimmieRadio Producer(907) 543-0234iris@kyuk.org
Multimedia Department  
Gabby Hiestand SalgadoDirector of Programming & Servicesgabby@kyuk.org
Valerie RosquetaWellness Programming Producervalerie@kyuk.org
Main Phone Numbers 
  
Main Number(907) 543-3131  
Tundra Drums Line(907) 543-0236  
Live Call-in 1   (907) 543-5985  
Live Call-in 2   (907) 543-2756  
Live Call-in Toll Free(800) 995-8954  
   
Mailing Address   
KYUK Public Media
P.O. Box 468
Bethel, AK 99559
   

If you would like assistance viewing our public file please contact (907) 543-3131 or at office@kyuk.org.