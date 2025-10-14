© 2025 KYUK
Public Media for the Yukon-Kuskokwim Delta
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

You ask, KYUK answers: Ex-Typhoon Halong

Disaster recovery in rural Alaska can prove complex and confusing. Send KYUK a question about the remnants of Typhoon Halong and storm recovery, and we'll do our best to track down the answer.
people and dogs in flood waters
  1. 'Miserable': Hundreds sheltering in Western Alaska schools in dire conditions
  2. Here's how you can help survivors of the Western Alaska storm
  3. First evacuees from Kwig and Kipnuk arrive to Bethel Armory shelter
  4. Typhoon leaves flooded Alaska villages facing a storm recovery far tougher than most