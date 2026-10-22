2026 Senate District S Candidates Forum
On Oct. 21, four candidates running to represent Alaska's sprawling Senate District S — Kalskag Republican Darren Morgan Deacon, Dillingham undeclared candidate Rep. Bryce Edgmon, Napaskiak Democrat Wassillie P. “WG” Guy, and Bethel nonpartisan candidate Richard “Rick” Robb — made their cases for why voters should pick them in the General Election on Nov. 3, 2026.
Moderator: Evan Erickson
Panelists: Samantha Watson (KYUK) and Sofia Stuart-Rasi (KUCB-Unalaska)
Timekeeper: Val Rosqueta
Quality Control: Gabby Hiestand Salgado
Board Operator: Iris Jimmie